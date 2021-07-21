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Особенно недопустимым природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe считает то, что Берлин дает зеленый свет спорному проекту, невзирая на произошедшую в стране природную катастрофу.
Nord Stream 2
Nord Stream 2
© Reuters / Scanpix

После сообщений о скором достижении соглашения между Германией и США в споре по "Северному потоку - 2" немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) вновь выступила с принципиальной критикой проекта газопровода. "С точки зрения климатической политики "Северный поток - 2" остается первостатейным грехом", - такое заявление сделал в среду, 21 июля в Ганновере ее руководитель Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner).

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Проект назван не соответствующим времени

"Особенно скандальным" Мюллер-Креннер считает то обстоятельство, что "правительство Германии даст зеленый свет этому крупнейшему в Европе, связанному с использованием ископаемого топлива инфраструктурному проекту как раз на той самой неделе, когда из-за наводнения, отчасти вызванного изменением климата, значительная часть страны находится под водой". Такие крупномасштабные, связанные с использованием ископаемого топлива проекты, как "Северный поток - 2", "больше не отвечают духу времени", подчеркнул он. По словам эколога, DUH поэтому будет "и впредь использовать все правовые средства для того, чтобы противостоять завершению проекта и вводу его в эксплуатацию".

То, что в споре по "Северному потоку - 2" скоро будет достигнуто соглашение, днем ранее дал понять официальный представитель госдепартамента США. "Немцы сделали выгодные предложения", - заявил он, ссылаясь на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента США Джо Байдена на прошлой неделе в Белом доме. По его словам, обе стороны приблизились к общей цели - "не дать России использовать энергоносители в качестве оружия".

Во время своего визита в Вашингтон Меркель признала, что разногласия с Байденом у нее существуют. При этом оба лидера пришли к соглашению относительно того, что даже после ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" Украина должна оставаться транзитной страной для российского природного газа. Между тем критики проекта, связанного с транспортировкой российского газа в Германию, выражают беспокойство: они опасаются того, что зависимость Европы от российского газа усилится, а традиционным странам-транзитерам, в частности Украине, будет нанесен экономический ущерб.

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Deutsche Welle
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