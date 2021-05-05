По информации немецкого агентства dpa, четыре немецких адвоката обратились в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия в отношении мирных жителей Беларуси на фоне мирных протестов, начавшихся после президентских выборов в августе 2020 года. От имени пострадавших от пыток белорусов они заявили в прокуратуру о преступлениях против человечности, совершенных правителем Беларуси Александром Лукашенко, которого ЦИК страны в очередной раз объявил победителем выборов, пишет агентство в среду, 5 мая.

Адвокаты подчеркнули, что в Беларуси ни Лукашенко, ни сотрудникам его силовых ведомств не грозят правовые последствия чрезмерного применения силы и пыток задержанных граждан. В связи с этим они призвали Германию провести независимое расследование таких преступлений. При этом адвокаты сослались на так называемую универсальную юрисдикцию, предполагающую возможность привлечения к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.

Адвокаты представляют интересы десяти белорусов

"Наши клиенты ожидают, что Германия и в случае Беларуси объявит себя сторонницей защиты универсальных прав человека", - заявили в интервью dpa юристы, представляющие интересы десяти жителей Беларуси.

По словам юристов, их клиенты пожаловались на телесные истязания, пытки лишением пищи и сна, оскорбления и унижения, вследствие чего здоровью всех их был нанесен серьезный вред. В частности, они сообщили о том, что им приходилось на протяжении многих часов стоять на коленях со связанными руками. "В целом действия властей можно назвать только зверскими", - отметили адвокаты.

Белорусская диаспора в Германии: "Это первый шаг"

"Это первый шаг на пути неизбежного признания режима террористической организацией со всеми вытекающими последствиями", - так прокомментировал DW заявление на Лукашенко в немецкую прокуратуру представитель белорусской диаспоры в Германии. Именно она была инициатором этого шага.

Работа над заявлением о преступлении против человечности, по его словам, началась в сентябре-октябре 2020 года: "Потом появились адвокаты, которые сказали, что такой процесс возможен, что такой опыт уже есть и что для них будет "делом чести" нам помочь".

В заявлении указаны имена более десяти пострадавших от действий режима. В диаспоре говорят, что еще более ста человек готовы присоединиться к заявлению в зависимости от реакции прокуратуры. "Конечно же, мы ожидаем вынесения обвинительного вердикта", - заявили в белорусской диаспоре в Германии.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси почти 9 месяцев продолжаются мирные протесты против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур в отношении протестующих.

В ходе протестов арестованы и задержаны более 30 тысяч человек, в том числе десятки журналистов. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз и США ввели санкции в отношении Лукашенко и его окружения.