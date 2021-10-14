Немецкая CureVac займется разработкой новой вакцины от коронавируса

Немецкая биофармацевтическая компания CureVac предпримет новую попытку вывести на рынок вакцину от коронавируса. На этот раз производитель со штаб-квартирой в университетском городе Тюбингене сосредоточится на разработке препарата второго поколения на основе технологии мРНК совместно с британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK), сообщают немецкие СМИ в среду, 13 октября.

Одновременно с этим CureVac отозвала направленную ранее в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявку на выдачу разрешения на использование разработанной ею вакцины-кандидата первого поколения, которая по результатам промежуточных испытаний не достигла ожидаемых результатов эффективности. Это решение отражает ожидаемые изменения в потребностях общественного здравоохранения, заявил генеральный директор CureVac Франц-Вернер Хаас (Franz-Werner Haas), отметив текущий переход от пандемии к эндемической форме COVID-19.

По данным CureVac, в EMA исходят из того, что созданная ранее вакцина-кандидат CVnCoV может получить одобрение только во втором квартале 2022 года. К этому времени, однако, как рассчитывают Curevac и GSK, вакцина-кандидат второго поколения будет находиться уже на поздней стадии клинических исследований. Кроме того, отзыв заявки объясняется увеличением потребности в дифференцированных вакцинах для дальнейшей борьбы с коронавирусом.

В Германии и ЕС возлагали на CureVac большие надежды

Разработка CureVac считалась в Германии и в целом в ЕС, весьма многообещающей, по меньшей мере с тех пор, как весной прошлого года прошел слух, что президент Трамп якобы пытался заполучить для США эксклюзивные права на производство этой вакцины. Вслед за этим правительство ФРГ за 300 млн евро приобрело пакет акций компании из университетского города Тюбингена, ЕС предоставил ей кредит в 80 млн евро, а международные инвесторы раскупили ее ценные бумаги во время триумфального выхода на американскую биржу Nasdaq.

Особый интерес к CureVac объяснялся еще и тем, что с момента своего основания в 2000 году компания специализировалась на инновационных РНК-технологиях, считающихся чрезвычайно перспективным направлением мировой фармацевтики, что убедительно доказал теперь успех двух других мРНК-вакцин - немецко-американской BioNTech/Pfizer и американской Moderna. Однако если их зарегистрировали и стали широко применять в США и в ЕС еще в конце прошлого-начале нынешнего года, то клинические испытания вакцины CureVac, в том числе из-за управленческих просчетов ее руководства, сильно затянулись.

Во вторник, 12 октября, акции CureVac рухнули более чем на 14% на предварительных торгах на фоне новостей об отзыве документов на вакцину первого поколения. В ходе торгов в среду цена бумаг компании растет примерно на 3%.