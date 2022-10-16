Немецкая авиакомпания Eurowings отменяет сотни рейсов из-за забастовки пилотов

Eurowings - дочерняя компания немецкой национальной авиакомпании Lufthansa. В Eurowings сообщают, что из 400 рейсов, запланированных на понедельник, 17 октября, ожидается выполнение лишь 230 рейсов. Компания также надеется обеспечить более половины рейсов, запланированных на вторник и среду.
Профсоюз Vereinigung Cockpit (VC) призвал пилотов прекратить работу с полуночи (с понедельника в 1:00 по латвийскому времени). Забастовка пилотов продлится три дня.
Это вторая забастовка пилотов Eurowings за последние полторы недели. Пилоты требуют улучшения условий труда. Но работодатель пока не сделал удовлетворительного предложения по коллективным переговорам.
При этом Eurowings сможет обеспечить как минимум половину запланированных рейсов - австрийский филиал авиакомпании Eurowings Europe не участвует в забастовке. Забастовка также не коснется авиакомпании Eurowings Discover, которая обслуживает Франкфурт и Мюнхен. Часть рейсов планируется выполнять с использованием самолетов компаний-партнеров.
Список рейсов, доступных во вторник и среду, будет опубликован, как только станет известно, сколько пилотов выйдет на работу, несмотря на забастовку, сообщает Eurowings. Пассажирам предлагается постоянно проверять статус своего рейса на сайте авиакомпании.
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