Мужчина, работавший из дома, спускался из спальни к своему рабочему месту по винтовой лестнице. На ней он поскользнулся и сломал позвоночник в грудном отделе. Это произошло еще до пандемии коронавируса, в 2018 году, писало немецкое агентство DPA.

В решении суда говорится, что "истец получил производственную травму, так как упал утром по пути в свой домашний офис". "Если застрахованная деятельность осуществляется в домашнем хозяйстве застрахованного лица или в другом месте, то страховая защита предоставляется в том же объеме, как и в случае, если деятельность осуществляется на территории компании", — говорится в решении суда.

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Поход на работу

Во многих странах существует обязанность компаний так же внимательно относиться к сотрудникам, которые работают из дома, как и к тем, кто работает в офисе.

Судья отметил, что сотрудник обычно начинал работать в своем домашнем офисе "сразу, не позавтракав". Упоминание этого факта мотивируется тем, что обязательное страхование от несчастных случаев предоставляется только для одной "поездки" на работу. Если бы до перелома мужчина преодолел путь до кухни и съел завтрак, то его заявку на компенсацию страховая могла бы отклонить.

Страховщик работодателя сначала отказал в покрытии этого случая, посчитав его не страховым. Затем суды в двух инстанциях разошлись в мнениях о том, можно ли считать путь мужчины до рабочего места дома походом на работу. Федеральный суд все же счел, что мужчина сразу из кровати пошел на работу, а значит, это можно считать страховым случаем.

В решении отмечается, что закон [о страховании] также распространяется на удаленную работу, которая представляет из себя "автоматизированное рабочее место, на постоянной основе установленное работодателем на частном владении сотрудника".