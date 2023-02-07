Немцы считают Россию наибольшей угрозой миру на планете

Участникам опроса жителей ФРГ старше 16 лет, проведенного в январе нынешнего года, предлагалось выбрать из списка, в котором числилось 14 государств, одну или несколько стран, представляющих наибольшую угрозу миру, либо назвать свои варианты.

Немцев больше всего тревожат война и инфляция

Выяснилось также, что жителей Германии в настоящее время сильнее всего беспокоят инфляция и война в Украине - каждый из этих пунктов отметили более 80 процентов респондентов. Примерно 57 процентов участников встревожены увеличивающейся пропастью между богатыми и бедными, еще столько же - возможной новой волной беженцев в Европе. Чуть больше половины опрошенных заявили, что обеспокоены изменениями климата, а также проблемами в сфере энергоснабжения. Пандемию коронавируса в настоящее время указало лишь небольшое число опрошенных жителей ФРГ.

Итоги исследования засвидетельствовали и разное восприятие отношений с США, а также с Россией жителями западных и восточных федеральных земель, остающееся и более чем через 30 лет после воссоединения Германии. На западе страны каждый второй опрошенный (50 процентов) считает Соединенные Штаты надежным союзником, тогда как на востоке - лишь каждый четвертый (26 процентов). Тем временем Россию считают серьезной угрозой 84 процента жителей западных земель и 73 процента - восточных.

Два года назад результаты аналогичного опроса значительно отличались от нынешних. В 2021 году 32 процента респондентов в числе наибольших угроз миропорядку назвали Россию, 46 процентов - КНР и 58 процентов - КНДР. Кроме того, выяснилось, что в разгар пандемии коронавируса жители Германии больше всего боялись не войны, терроризма или бедной старости, как годом ранее, а экономических последствий кризиса, вызванного пандемией.