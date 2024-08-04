Немцы опасаются мошенничества в интернете с помощью ИИ

При этом более 90% опрошенных знакомы с наиболее распространенными видами мошенничества, такими как фишинг, сообщения от якобы близких родственников и пугающие новости. Около 80% сказали, что уже получали фейковые писем от курьерских служб, 64% - фишинговые сообщения от банков. Еще 42% участников опроса заявили, что мошенники уже пытались обмануть их с помощью текстовых сообщений от мнимых внуков, матерей и других родственников, а 14% сталкивались с телефонными звонками от злоумышленников.