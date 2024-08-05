Немцы и шведы зафиксировали полет российских Су-30 над Балтикой в направлении Латвии

Два немецких истребителя Eurofighter и два шведских истребителя были подняты в воздух для установления контакта с российскими пилотами. Российские самолеты, судя по всему, находились в воздухе в связи с маневрами российских военных кораблей. Транспондеры были отключены, а пилоты не ответили на запросы по радио, отметил представитель немецких ВВС.
При этом план полета российских самолетов не был объявлен заранее, как это обычно бывает в регионе Балтийского моря.
Немецкие и шведские военные самолеты поднялись в воздух и выполнили так называемый альфа-маневр, „чтобы посмотреть, что происходит и что это за самолеты“, продолжил представитель.
В воздухе находились два российских самолета Су-30. Пилоты не „сотрудничали“ и не реагировали на сигналы рукой, но и не вели себя „агрессивно“. Когда они развернулись, миссия НАТО также была прекращена.