Немцы и шведы зафиксировали полет российских Су-30 над Балтикой в направлении Латвии

Два немецких истребителя Eurofighter и два шведских истребителя были подняты в воздух для установления контакта с российскими пилотами. Российские самолеты, судя по всему, находились в воздухе в связи с маневрами российских военных кораблей. Транспондеры были отключены, а пилоты не ответили на запросы по радио, отметил представитель немецких ВВС.

При этом план полета российских самолетов не был объявлен заранее, как это обычно бывает в регионе Балтийского моря.

Немецкие и шведские военные самолеты поднялись в воздух и выполнили так называемый альфа-маневр, „чтобы посмотреть, что происходит и что это за самолеты“, продолжил представитель.