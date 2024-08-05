2024.08.05 16:21

Немцы и шведы зафиксировали полет российских Су-30 над Балтикой в направлении Латвии

 
rus.DELFI.lv
Su-30 MKI
Su-30 MKI
ФОТО: Hindustan Timesvia www.imago-images.de | Imago / Scanpix

Из-за полета российских истребителей над Балтийским морем в направлении Латвии в воздух были подняты немецкие и шведские истребители, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на представителя пресс-службы ВВС Германии.

Два немецких истребителя Eurofighter и два шведских истребителя были подняты в воздух для установления контакта с российскими пилотами. Российские самолеты, судя по всему, находились в воздухе в связи с маневрами российских военных кораблей. Транспондеры были отключены, а пилоты не ответили на запросы по радио, отметил представитель немецких ВВС.

При этом план полета российских самолетов не был объявлен заранее, как это обычно бывает в регионе Балтийского моря.

Немецкие и шведские военные самолеты поднялись в воздух и выполнили так называемый альфа-маневр, „чтобы посмотреть, что происходит и что это за самолеты“, продолжил представитель.

В воздухе находились два российских самолета Су-30. Пилоты не „сотрудничали“ и не реагировали на сигналы рукой, но и не вели себя „агрессивно“. Когда они развернулись, миссия НАТО также была прекращена.

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