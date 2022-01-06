"Нельзя отдать Казахстан". Как на массовые протесты отреагировали в Евросоюзе, Беларуси, России и США?

В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан. В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ заявили, что Россия внимательно следит за развитием событий в Казахстане, информации о пострадавших гражданах страны пока нет, пишет ТАСС.
"Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет", — указали во внешнеполитическом ведомстве.
Между тем Беларусь, где массовые протесты проходили в августе 2020 года, обеспокоена происходящим в Казахстане, сообщили в МИД страны. В эфире белорусских государственных телеканалов протесты называют "Майданом, который координируется из Прибалтики и Польши".
В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что "нельзя отдать Казахстан", сообщает RT со ссылкой на провластный белорусский Telegram-канал "Пул Первого".
"Это будет подарок — как Украина для Америки, НАТО", — указал Лукашенко, добавив, что именно по этой причине Беларусь решила принять участие в миротворческой операции ОДКБ.
Deutsche Welle сообщает, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала решение Лукашенко отправить военных в Казахстан "вооруженным вмешательством в дела другого государства".
"Каждый белорус понимает, что потерявший легитимность Лукашенко не имеет права принимать решения о вводе войск и жертвовать белорусами ради вооруженной симуляции стабильности в регионе", — заявила Тихановская.
Тем временем Евросоюз продолжает следить за "сложной ситуацией в Казахстане" и осуждает мародерство и погромы, сожалеет о гибели людей, пишет ТАСС. ЕС выразил готовность способствовать диалогу в стране. Решение властей Казахстана обратиться за помощью в ОДКБ принято к сведению, сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.
"На данном этапе я могу сказать, что мы приняли к сведению решение президента Токаева запросить содействие со стороны ОДКБ направить миротворческие силы в Казахстан на ограниченный срок для помощи в стабилизации ситуации", — подчеркнула она.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также высказалась о происходящем в Казахстане. По словам Псаки, с российской стороны прозвучали заявления о том, что за массовыми протестами стоит США. Представительница Белого дома назвала такие предположения безумными.
"Безумные российские утверждения о том, что за этим стоят США. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что это неправда", — заявила Псаки.
Как пишет РБК, она не уточнила, кто именно высказал подобные предположения. Псаки также подчеркнула, что США следят за развитием событий в Казахстане и призывают демонстрантов к мирным действиям, а местное правительство — к сдержанности.
В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что сотрудники латвийского посольства в Нур-Султане в безопасности, ведомство пытается информировать жителей о происходящем и призывает в ближайшее время не планировать поездки в Казахстан.
По мнению Ринкевича, насилие не поможет решить сложившуюся ситуацию.
"Тщательно слежу за событиями в Казахстане, воздержание от насилия и диалог — единственный способ предотвратить сложившуюся ситуацию", — подчеркнул политик.
Closely following events in #Kazakhstan, restraint from violence and dialogue is the only way to resolve current situation— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 5, 2022
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