Неизвестный взял заложников в кафе на востоке Нидерландов

Неизвестный взял в заложники нескольких человек в кафе города Эде на востоке Нидерландов, сообщила полиция в субботу, 30 марта.

По сведениям полиции, вокруг кафе Petticoat, где удерживаются заложники, были эвакуированы жители 150 зданий. Газета de Telegraaf пишет со ссылкой на анонимные источники, что у злоумышленника есть оружие и взрывчатка. Издание NL Times, напротив, сообщает, что пока неизвестно, вооружен ли захвативший заложников человек.