Неизвестный взял заложников в кафе на востоке Нидерландов

 
Deutsche Welle
Įkaitų drama Nyderlanduose
Įkaitų drama Nyderlanduose
ФОТО: AP / Scanpix
Захвативший заложников мужчина может быть вооружен и иметь взрывчатку, признаков террористической подоплеки пока не видно, сообщила полиция.

Неизвестный взял в заложники нескольких человек в кафе города Эде на востоке Нидерландов, сообщила полиция в субботу, 30 марта.

По сведениям полиции, вокруг кафе Petticoat, где удерживаются заложники, были эвакуированы жители 150 зданий. Газета de Telegraaf пишет со ссылкой на анонимные источники, что у злоумышленника есть оружие и взрывчатка. Издание NL Times, напротив, сообщает, что пока неизвестно, вооружен ли захвативший заложников человек.

В полиции назвали ситуацию "достаточно серьезной". Пока не появилось дополнительных признаков возможной террористической подоплеки инцидента, отмечает агентство Reuters. Позднее полиция подтвердила, что трое заложников были отпущены, но ситуация развивается. По данным СМИ, были захвачены около пяти человек.

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