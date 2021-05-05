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Неизвестный попытался проникнуть в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом в в понедельник, 3 мая, сообщается в Twitter вашингтонского отдела Федерального бюро расследований (ФБР).
Неизвестный с оружием пытался проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ
© Vida Press

Как сообщается, мужчина попытался въехать на автомобиле на территорию штаб-квартиры американской разведки без специального допуска. Его остановили сотрудники службы безопасности. После этого они вели переговоры с нападавшим, пытаясь убедить его сдаться. Мужчина отказался покинуть территорию ЦРУ и вышел из машины с огнестрельным оружием в руках.

Прибывшие на место агенты ФБР открыли огонь по нападавшему. Мужчина был ранен и доставлен в больницу. ФБР проводит расследование инцидента. О мотивах и личности нападавшего пока ничего не сообщается.

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Deutsche Welle

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