Неизвестный с оружием пытался проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ

Как сообщается, мужчина попытался въехать на автомобиле на территорию штаб-квартиры американской разведки без специального допуска. Его остановили сотрудники службы безопасности. После этого они вели переговоры с нападавшим, пытаясь убедить его сдаться. Мужчина отказался покинуть территорию ЦРУ и вышел из машины с огнестрельным оружием в руках.

Прибывшие на место агенты ФБР открыли огонь по нападавшему. Мужчина был ранен и доставлен в больницу. ФБР проводит расследование инцидента. О мотивах и личности нападавшего пока ничего не сообщается.