Неизвестный ранил ножом лидера оппозиции Южной Кореи

Председатель главной оппозиционной Южной Кореи - Демократической партии "Тобуро" - Ли Чжэ Мён подвергся во вторник, 2 января, нападению во время публичного мероприятия. Когда Ли отвечал на вопросы журналистов после посещения строительной площадки нового аэропорта на острове Кадокто в Пусане, подошедший к нему за автографом неизвестный мужчина в возрасте примерно 50-60 лет внезапно набросился на политика и нанес ему удар ножом в шею.

На фотографиях, сделанных во время инцидента, видно, что лидер южнокорейской оппозиции лежит на земле с закрытыми глазами, а столпившиеся вокруг него люди прижимают платок к его шее. Местные СМИ передают, что Ли истекал кровью, но оставался в сознании. После оказания первой помощи он был срочно доставлен в больницу.

Агентство "Рёнхап" сообщает, что нападавший был задержан на месте происшествия.