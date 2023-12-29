Неизвестный объект залетел в Польшу с территории Украины

Как сообщает газета "Речь Посполита", польские военные разыскивают упавший объект или его обломки юго-восточнее города Замосць - между ним и украинской границей. Также армия анализирует траекторию его полёта. Пока объект не найден на земле, военные не исключают, что он мог изменить траекторию и вернуться в Украину.