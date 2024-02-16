Неизвестные рассылают мечетям в ФРГ угрозы

Полиция в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (СРВ) расследует сотни угроз в адрес мечетей, которые рассылаются с курьерскими службами. Неизвестные от имени мечети делают онлайн заказ в службах доставки еды и в поле для заметок вписывают экстремистские лозунги и угрозы. Полиция расследует уже несколько сот подобных случаев, сообщило земельное ведомство СРВ по уголовным делам в пятницу, 16 февраля.

Только в начале февраля стало известно о нескольких инцидентах в Билефельде, а на этой неделе газеты сообщили об аналогичных случаях в Эссене, Мюнстере, Оснабрюке и Гельзенкирхене. "Предполагаемым заказчикам" в мечетях вместе с чеком вручались распечатанные накладные с оскорбительными или угрожающими приписками.