Неизвестные повредили телекоммуникационные сети во Франции

По данным французских СМИ, повреждения были зафиксированы в шести из 101 французских департаментов, при этом Париж, в котором проходят Олимпийские игры, не пострадал. На юге Франции, в департаментах Уаза близ Парижа и Мёз неподалеку от границы с Люксембургом в ночь на понедельник были перерезаны кабели, вандализму подверглись установки, принадлежащие французским телекоммуникационным компаниям SFR, Free и Bouygues Telecom, сообщили газета Le Parisien и телеканал BFM TV. Размер ущерба пока неизвестен, начато расследование. При этом пока неясно, есть ли связь новых инцидентов с совершенными три дня назад диверсиями на железной дороге.