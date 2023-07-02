Неизвестные атаковали посольство Беларуси в Нидерландах

Неизвестные в ночь на воскресенье, 2 июля, совершили нападение на посольство Беларуси в Нидерландах. Несколько окон здания дипломатической миссии в Гааге были разбиты. Кроме того, на фасад нанесена надпись "Жыве Беларусь!" и обвинение белорусского правителя Александра Лукашенко в терроризме, передала нидерландская медиакомпания Omroep West.