Нефтесервисная компания SLB прекращает любые поставки в РФ

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB, до октября 2022 года носившая название Schlumberger, прекращает поставки продукции и технологий в Россию со всех своих объектов по всему миру. Такое решение принято "в ответ на продолжающееся расширение международных санкций", говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте SLB, в пятницу, 14 июля,

"SLB крайне серьезно относится к своей ответственности за соблюдение законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания по-прежнему поддерживает международное сообщество, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине", - подчеркивается в документе.

SLB сокращает бизнес в РФ с марта 2022 года