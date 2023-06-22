Нефть из "Дружбы" для Белграда. Сербия будет получать российскую нефть из Венгрии, несмотря на санкции

Две страны объявили о намерении осуществить этот проект еще осенью прошлого года, а в среду Белград и Будапешт подписали соглашение о строительстве нового нефтепровода. Его стоимость составит более 150 млн долларов, он должен быть завершен в срок от 12 до 24 месяцев.

"Для большей [энергетической] безопасности необходимо, чтобы, как и в газовой сфере, у нас была диверсификация источников поставок и маршрутов, — заявила сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович после подписания соглашения. — Построив новый нефтепровод в Венгрию, мы обеспечим более надежное снабжение отечественных нефтеперерабатывающих заводов и, следовательно, внутреннего рынка".

Примечательно, что если российская нефть в результате реализации проекта поступит в Сербию, она будет доставляться туда через территорию Украины.