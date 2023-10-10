Не все страны ЕС согласны прекратить помощь палестинцам

При этом в заявлении ЕК подчеркивается: оказание гуманитарной помощи палестинцам будет продолжено. Это подтвердил в сервисе микроблогов X (бывший Twitter) еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. "В то время, как я решительно осуждаю террористическую атаку ХАМАС, необходимо защищать мирное население и соблюдать международное гуманитарное право. ЕС будет продолжать оказывать гуманитарную помощь нуждающимся палестинцам столько, сколько нужно", — написал он.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул: пересмотр финпомощи палестинцам не остановит текущие платежи, поскольку их заморозка была бы "наказанием всего палестинского народа, что нанесло бы ущерб интересам ЕС в регионе и только придало бы еще больше смелости террористам".
Аналогично высказалcя председатель Европейского совета Шарль Мишель: "Мы не должны прекращать столь необходимую помощь в целях развития и гуманитарную помощь гражданским палестинцам. Это (прекращение помощи. — Ред.) может быть использовано ХАМАС и усилить напряженность и ненависть".
Ряд стран ЕС высказался против приостановки помощи
Ранее в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи сказал, что Брюссель приостановит финансовую помощь Палестинской национальной автономии на фоне нападения боевиков движения ХАМАС на Израиль. "Масштаб террора и жестокости в отношении Израиля и его жителей достиг поворотного момента", — подчеркнул еврокомиссар, добавив, что вести дела "как обычно" теперь невозможно. По его словам, речь идет о пересмотре пакета помощи в 691 млн евро.
Заявление Вархейи вызвало критику у отдельных членов ЕС. "В секторе Газа живут два миллиона человек. Они — тоже заложники ХАМАС. С такими методами мы толкаем их в объятия террористов", — заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, по данным AFP, позвонил Вархейи по телефону, чтобы выразить протест против решения о приостановке финпомощи и заявить, что оно должно было быть согласовано со странами — членами ЕС. Протест выразило и правительство Ирландии.
Жозеп Боррель сообщил, что созывает во вторник, 10 октября, экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза, "чтобы обсудить ситуацию в Израиле и в регионе". Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил, что участники этой встречи, в частности, "рассмотрят все аспекты" оказания дальнейшей помощи палестинцам.
Евросоюз и составляющие его государства в 2022 году являлись крупнейшим донором для палестинцев, сообщила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В бюджете ЕС на 2021 — 2024 годы отведено 1,18 млрд евро на финансовую помощь палестинским территориям, указывает агентство dpa.
Германия временно прекратила помощь палестинцам
8 октября министерство экономического сотрудничества и развития Германии объявило, что кардинально пересмотрит свою работу по оказанию помощи палестинцам, а выплата средств на время проверки будет прекращена. "И раньше много внимания уделялось тому, чтобы эта поддержка шла на пользу людям на палестинских территориях и делу мира, а не террористам. Но эти нападения на Израиль знаменуют ужасный переломный момент", — констатировала в этой связи глава министерства Свенья Шульце).
10 октября она заявила, что этот вопрос будет обсуждаться с Израилем, чтобы проекты развития Берлина "наилучшим образом служили миру в регионе и безопасности Израиля". По словам Свеньи Шульце, это будет "выражением нашей нерушимой солидарности с Израилем".
В то же время, Германия продолжит оказывать палестинцам гуманитарную помощь, передает агентство AFP со ссылкой на МИД ФРГ. По словам представителя немецкого внешнеполитического ведомства, эта финансовая помощь идет в основном на закупку продовольствия и здравоохранение для жителей палестинских территорий, и проходит через ООН и международные неправительственные организации. На эти цели в 2023 году Германия уже выделила 73 млн евро.