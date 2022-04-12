Ранее администрация Мемориального фонда Бухенвальда и Дора-Миттельбау направила консульским представительствам России и Беларуси письменные уведомления, что их присутствие на данных мероприятиях нежелательно. Директор фонда Йенс-Кристиан Вагнер (Jens-Christian Wagner) назвал невыносимой мысль о возможном участии белорусских или российских официальных лиц в памятных мероприятиях, напомнив о гибели бывшего узника Бухенвальда Бориса Романченко в результате российского обстрела Харькова.
Как уточнили затем в администрации фонда, на памятные мероприятия вместо официальных лиц из РФ и Беларуси пригласили представителей гражданского общества из этих стран.
В МИД Беларуси, в свою очередь, заявили о "недопустимости попрания памяти жертв белорусского народа в годы Второй мировой войны и десятков тысяч белорусских узников концлагерей" и о том, что отказ приглашать официальных представителей республики на не может быть оправдан "сиюминутными или конъюнктурными соображениями".
В администрации Мемориального фонда Бухенвальда и Дора-Миттельбау, однако, подчеркивали ранее, что на памятных мероприятиях почтят всех жертв концлагерей, включая русских, белорусских и украинских заключенных.
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