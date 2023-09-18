"Не давать покоя Путину". Зеленский прокомментировал ход контрнаступления ВСУ

 
bbcrussian.com
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Reuters / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS перед своей поездкой в США, где он планирует провести переговоры с американским руководством и выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ответ на вопрос журналистов о ходе украинского контрнаступления Зеленский сказал:

«Трудная ситуация — буду абсолютно откровенным с вами. Инициатива у нас — это плюс. Это очень важно. Остановили наступление российского оккупанта и перешли в наступление. И несмотря на это, движение не очень быстрое. Но важно, что каждый день мы идем вперед»

Журналист поинтересовался у Зеленского, будет ли ухудшение погоды мешать действиям украинской армии. Он заявил, что плохая погода не должна останавливать ВСУ.

«[Нужно] сколько можно деоккупировать территорию, идти вперед, — сказал Зеленский. — Даже если это меньше, чем полмили, или 100 метров — нужно это делать. Не давать покоя Путину. Не давать покоя врагу».

Украинское контрнаступление в южных районах страны началось в начале лета, однако с тех пор ВСУ смогли добиться только незначительного продвижения. Вместе с тем, к августу украинские военные, как говорят военные эксперты, сумели преодолеть минные поля и прорвать хорошо укрепленную линию обороны.

Во время интервью журналист CBS также спросил Зеленского, наносятся ли по его приказу удары дронами по территории России.

Президент Украины ответил на этот вопрос отрицательно и заявил: «Вы же знаете, что мы не стреляем по территории Российской Федерации».

Вместе с тем, Зеленский заявил, что Украина имеет право отвечать зеркально в случае, когда Россия наносит удары по украинской инфраструктуре.

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