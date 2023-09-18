"Не давать покоя Путину". Зеленский прокомментировал ход контрнаступления ВСУ

В ответ на вопрос журналистов о ходе украинского контрнаступления Зеленский сказал:
«Трудная ситуация — буду абсолютно откровенным с вами. Инициатива у нас — это плюс. Это очень важно. Остановили наступление российского оккупанта и перешли в наступление. И несмотря на это, движение не очень быстрое. Но важно, что каждый день мы идем вперед»
Журналист поинтересовался у Зеленского, будет ли ухудшение погоды мешать действиям украинской армии. Он заявил, что плохая погода не должна останавливать ВСУ.
«[Нужно] сколько можно деоккупировать территорию, идти вперед, — сказал Зеленский. — Даже если это меньше, чем полмили, или 100 метров — нужно это делать. Не давать покоя Путину. Не давать покоя врагу».
Украинское контрнаступление в южных районах страны началось в начале лета, однако с тех пор ВСУ смогли добиться только незначительного продвижения. Вместе с тем, к августу украинские военные, как говорят военные эксперты, сумели преодолеть минные поля и прорвать хорошо укрепленную линию обороны.
Во время интервью журналист CBS также спросил Зеленского, наносятся ли по его приказу удары дронами по территории России.
Президент Украины ответил на этот вопрос отрицательно и заявил: «Вы же знаете, что мы не стреляем по территории Российской Федерации».
Вместе с тем, Зеленский заявил, что Украина имеет право отвечать зеркально в случае, когда Россия наносит удары по украинской инфраструктуре.