"Не давать покоя Путину". Зеленский прокомментировал ход контрнаступления ВСУ

В ответ на вопрос журналистов о ходе украинского контрнаступления Зеленский сказал:

«Трудная ситуация — буду абсолютно откровенным с вами. Инициатива у нас — это плюс. Это очень важно. Остановили наступление российского оккупанта и перешли в наступление. И несмотря на это, движение не очень быстрое. Но важно, что каждый день мы идем вперед»

Журналист поинтересовался у Зеленского, будет ли ухудшение погоды мешать действиям украинской армии. Он заявил, что плохая погода не должна останавливать ВСУ.

«[Нужно] сколько можно деоккупировать территорию, идти вперед, — сказал Зеленский. — Даже если это меньше, чем полмили, или 100 метров — нужно это делать. Не давать покоя Путину. Не давать покоя врагу».

Украинское контрнаступление в южных районах страны началось в начале лета, однако с тех пор ВСУ смогли добиться только незначительного продвижения. Вместе с тем, к августу украинские военные, как говорят военные эксперты, сумели преодолеть минные поля и прорвать хорошо укрепленную линию обороны.