NBC: переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик

Как передаёт NBC News со ссылкой на источник, американские, катарские и египетские официальные лица продолжают настаивать на заключении соглашения, которое позволит освободить около 130 израильских заложников, находящихся в секторе Газа.

По словам израильских официальных лиц, ХАМАС требует окончательного прекращения боевых действий, полного вывода израильских войск из сектора Газа и освобождения большого числа палестинских заключенных, в том числе тех, кто совершил нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

Представитель ХАМАС заявил, что группировка не будет предпринимать никаких действий, пока не получит обещание, что боевые действия прекратятся и все израильские войска покинут сектор Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье публично отверг требования ХАМАС.