Названы страны Европы, где легче всего выучить местный язык: лидер довольно неожиданный

Как пишет express.co.uk, при составлении рейтинга учитывалась структура языка, количество разговорных языков, акцентов и диалектов в каждой стране, а также средняя стоимость языковых курсов для иностранцев.

В итоге Румыния, где более 90% населения говорят на румынском языке, вышла на первое место как страна с наименьшим количеством акцентов и диалектов. При этом средняя стоимость урока румынского языка в стране составляет около 15 долларов США – это третья по дешевизне стоимость среди проанализированных стран.

Самые удобные страны Европы для изучения языка



1. Румыния

2. Ирландия

3. Португалия

4. Сербия

5. Польша

6. Люксембург

7. Бельгия

8. Австрия

9. Словакия

10. Соединенное Королевство