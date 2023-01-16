aA
Эксперты приложения для изучения языков Preply определили страны Европы, где проще всего выучить местный язык. Победителем весьма неожиданно оказалась соседняя с Украиной Румыния.
Названы страны Европы, где легче всего выучить местный язык: лидер довольно неожиданный
© Shutterstock

Как пишет express.co.uk, при составлении рейтинга учитывалась структура языка, количество разговорных языков, акцентов и диалектов в каждой стране, а также средняя стоимость языковых курсов для иностранцев.

В итоге Румыния, где более 90% населения говорят на румынском языке, вышла на первое место как страна с наименьшим количеством акцентов и диалектов. При этом средняя стоимость урока румынского языка в стране составляет около 15 долларов США – это третья по дешевизне стоимость среди проанализированных стран.

Самые удобные страны Европы для изучения языка

Статьи по теме:
Хорватии разрешили вступить в Шенген. Вступление Румынии и Болгарии заблокировано
Зарплаты учителей: какие страны платят больше и меньше всех в Европе?


1. Румыния

2. Ирландия

3. Португалия

4. Сербия

5. Польша

6. Люксембург

7. Бельгия

8. Австрия

9. Словакия

10. Соединенное Королевство

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

УНИАН

TOP новостей

Жителей Литвы хотят подготовить к реальной угрозе: в день Х придет много людей, о которых мы сейчас ничего не знаем

16 января в парламенте Литвы проходит конференция о...

Новейший президентский опрос: поддержка двоих кандидатов сравнялась

Новейший президентский опрос, который по заказу Delfi 15-24...

В Клайпеде президент поздравил Литву строкой из советского гимна

В воскресенье президент Литвы посетил Клайпеду и...

Эфир Delfi: удар по жилому дому в Днепре, солидарность и митинги поддержки Украины в Вильнюсе

Каждый вечер понедельника на Кафедральной площади...

Литовцы платят самые высокие проценты в еврозоне: первыми перешагнули 4%

В последнее время в Литве процентная ставка по ипотеке...