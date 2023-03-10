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Издание Der Spiegel в четверг, 9 марта, опубликовал описание и фотографию судна, с помощью которого могли быть взорваны газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2". По информации издания, это 15-метровая яхта "Andromeda" типа Bavaria Cruiser 50, взятая в аренду на немецком острове Рюген группой неизвестных лиц. Ранее медиакомпании ARD и SWR, а также газета Die Zeit сообщили, что у двоих человек из этой группы были украинские паспорта.
Названа яхта, с которой устроили подрыв "Северных потоков"
© AFP / Scanpix

Косвенно связь яхты с островом Рюген подтверждается тем, что, по информации Der Spiegel, немецкие полицейские в январе опрашивали чартерные компании, в том числе владельцев Andromeda, кто именно арендовал ее в сентябре. Представители полиции отказались комментировать эту информацию.

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"Немецкий след" яхты диверсантов

Информация о том, что яхту для диверсии на "Северных потоках" могли арендовать в Германии, появилась 7 марта. Как следует из публикации Die Zeit под заголовком "Следы ведут в Украину", яхту арендовала некая компания из Польши, принадлежащая двум украинцам. Судно вышло к месту совершения актов диверсии 6 сентября 2022 года из немецкого порта Росток. Там же на него был загружен необходимый для проведения операции груз, заранее доставленный в порт на автомобиле. В ходе расследования выяснилось, что на следующий день яхта находилась в немецкой коммуне Вик-на-Дарсе, а затем - у датского острова Кристиансё к северо-востоку от Борнхольма.

Диверсионная группа, по данным издания, состояла из шести человек: капитана, двух водолазов, двух помощников и врача. Для аренды лодки и перемещений по Европе использовали поддельные паспорта. Кто является заказчиком диверсии, на данный момент неизвестно.

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Deutsche Welle
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