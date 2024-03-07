Названа самая сырная страна в мире. И нет, это не Франция

И результаты невероятно хороши для Европы, страны которой заняли девять из десяти мест в том-10.

В своем новом отчете "Самые сырные страны мира" они оценивают каждую страну по импорту сыра, его производству и количеству запросов в Google на слово "сыр" на их родном языке.

Но, конечно, некоторые народы должны любить сыр больше, чем другие, верно? И как измерить такую привязанность? На эти насущные вопросы наконец-то ответили любопытные люди из агентства маркетинговых исследований Mintel.

Он сливочный и наполнен умами ("пятый вкус", вкус белковых веществ), мгновенно придающими вкус любому блюду. Мы посыпаем им пиццу и пасту, кладем его в сэндвичи, плавим поверх картофеля и лазаньи. Существует даже целая эстетика, посвященная искусству идеальной сырной тарелки.

Есть несколько вещей, с которыми согласны большинство людей во всем мире. Одна из них, вероятно, заключается в том, что сыр - это вкусно.

Окончательный рейтинг самых сырных стран мира по версии Mintel выглядит так:

8-10 Скандинавия тратит серьезные деньги на импортные сыры

Хотя скандинавские страны не всегда первыми приходят на ум, когда речь заходит о сыре, Финляндия, Дания и Швеция удивительно привержены этому продукту.

Финляндия заняла 10-е место в списке Mintel. Несмотря на то, что страна производит всего шесть видов сыра, она тратит на импорт сыра удивительные 5,64 доллара на человека в год - больше, чем Швеция и Дания.

Однако финны опустились в рейтинге, потому что они не так часто ищут сыр в Интернете, как их соседи. В Финляндии ежемесячное количество поисковых запросов в Google, связанных с сыром, было примерно на треть меньше, чем в Дании, которая заняла 9-е место. Кроме того, Дания производит больше сыров, чем Финляндия, - 16.