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Около 15 тысяч евро будет получать нынешний канцлер Германии, когда осенью покинет свой пост. Расчет ее пенсии производился согласно соответствующим законам.
Angela Merkel
Angela Merkel
© AFP / Scanpix

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) после ухода со своего поста будет получать ежемесячную пенсию в размере около 15 тысяч евро. Эти данные обнародованы Союзом налогоплательщиков ФРГ в пятницу, 13 августа, в Берлине. Как пояснили в организации, право на такую пенсию политику обеспечил многолетний стаж работы в бундестаге, в кабинете министров и на посту главы правительства.

Право на пенсию, порядок ее назначения и расчета регулируются в Германии законодательно. Так пенсия Меркель за ее деятельность в парламенте начисляется в соответствии с Законом о депутатах бундестага, а за работу в правительстве - по Закону о федеральных министрах. Согласно параграфу 20 Закона о депутатах бундестага, например, она имеет право на максимальную пенсию в размере 65 процентов от зарплаты, поскольку стаж ее работы в парламенте составляет без малого 31 год.

Как и все бывшие главы немецкого правительства и президенты ФРГ, Меркель также вправе иметь свой офис и небольшой штат сотрудников, включая офис-менеджера, двух ассистентов, секретаря и шофера.

Меркель остается канцлером ФРГ до выборов в бундестаг

25 сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, после которых правительство возглавит новый канцлер. Ангела Меркель, занимающая этот пост в течение 16 лет, в октябре 2018 году отказалась от поста председателя Христианско-демократического союза и, соответственно, не будет вновь претендовать на должность главы правительства.

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Deutsche Welle

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