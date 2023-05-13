В сообщении "властей" говорится, что такая рекомендация дается "в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения".
В случае эвакуации местным жителям пообещали оказать "всю необходимую помощь и поддержку в последующем обустройстве".
В марте 2023 года назначенный Россией "глава" оккупированной части Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что под контролем российских военных находится 29 населенных пунктов области, где проживают около трех тысяч человек.
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