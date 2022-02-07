Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который отменяет необходимость согласовывать основные направления политики этой страны с ее бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым. Как сообщила в понедельник, 7 февраля, пресс-служба главы государства, текст конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики" публикуется в печати.

Внести поправки в этот закон предложили 27 января депутаты сената - верхней палаты парламента Казахстана. 2 февраля за них проголосовали депутаты нижней палаты - мажилиса.

В этот закон в 2000 году был внесен статус Назарбаева как елбасы,то есть лидера нации, а необходимость согласовывать с ним главные направления внутренней и внешней политики была законодательно закреплена в 2010 году.

Назарбаев лишен председательства в важных органах

Поправки, внесенные в конституционный закон, предусматривают изменения статьи "О первом президенте": они лишают Назарбаева поста главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК) и Совета безопасности страны. При этом экс-президент остается членом Конституционного совета республики и сохраняет право выступать в правительстве и парламенте.

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана в марте 2019 года, оставшись председателем Совета безопасности и АНК. В апреле 2021 года он передал полномочия главы АНК действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. В ходе январских протестов и беспорядков сместил Назарбаева с председателя влиятельного органа - Совета безопасности, возглавив его сам. Несколько позже Нурсултан Назарбаев уступил и председательство в правящей партии "Нур Отан" Токаеву, который стал единоличным лидером Казахстана.