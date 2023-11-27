Наводнения в Турции: Измир не видел такого более 80 лет

 
Euronews
ФОТО: Scanpix
Моря в Турции вышли из берегов. Проливные дожди и сильный ветер затронули почти треть страны. Затоплены улицы, движение транспорта затруднено.

Проливные дожди и сильный ветер обрушились на Турцию в выходные, унеся жизни по меньшей мере двух человек.


Во власти непогоды оказались западные, южные и северные регионы страны.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции объявил на понедельник желтый и оранжевый коды погодной опасности почти на трети территории страны.

Из-за сильного ветра на море в окрестностях Антальи образовались высокие волны, улицы затопило, что затрудняет движение транспорта.

Сильнее всего пострадал Измир, где море вышло из берегов из-за обильных осадков. По словам мэра, такого город не видел последние 80 лет.

Кроме того, на черноморском побережье из-за шторма сел на мель сухогруз с 11 моряками на борту.

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Источник
Euronews
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