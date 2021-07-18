Наводнения в Европе: жители расчищают завалы, в Австрии и Баварии новые дожди

Подобных наводнений в Германии не наблюдалось уже почти 60 лет. Основной удар пришелся на западные регионы Германии - федеральные земли Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия и Саар. По данным немецкого метеорологического агентства, в некоторых районах за сутки выпала двухмесячная норма осадков.

Наводнения продолжились и в воскресенье 18 июля в Баварии на юге Германии, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.

Канцлер Ангела Меркель посетила землю Рейнланд-Пфальц и пообещала скорую финансовую помощь. Правительство выделит более 300 миллионов евро в качестве немедленной помощи и миллиарды евро на ремонт разрушенных домов, улиц и мостов, заявил министр финансов Олаф Шольц газете Bild am Sonntag.

В результате наводнения в одной только Германии за последние дни погибло не менее 157 человек. По мере того, как паводок отступит, могут быть обнаружены новые тела, заявили в полиции.

В курортном городе Бад-Нойенар-Арвайлер земли Рейнланд-Пфальц в Германии жители уже начали соскребать грязь с улиц и расчищать груды мусора. Многие предприятия и компании в городе уничтожены, электричество и газ отключены, а линии связи разрушены. По данным полиции, в Арвайлере более 110 человек погибли, 670 получили травмы.

Владелец местной булочной Грегор Деген рассказал агентству Франс пресс, что собрал группу соседей, чтобы начать расчистку грязи и мусора. "Все полностью разрушено, пейзаж не узнать", - говорит Рейтер владелец винного магазина Майкл Ланг.

В земле Северный Рейн-Вестфалия спасатели начали убирать брошенные автомобили с пострадавшей от наводнения дороги. Представитель пожарной службы Эльмар Меттке рассказал, что машины проверяли на наличие тел погибших, когда они еще находились под водой.

Катастрофа вызвала вопросы о том, способны ли немецкие системы предупреждения о наводнениях своевременно давать информацию о все более непредсказуемых погодных явлениях в условиях глобального потепления.

Предупреждения о чрезвычайных ситуациях и уведомления об эвакуации были сделаны, когда датчики зафиксировали резкий скачок уровня воды. Но за водой в более мелких ручьях и притоках, которые ранее не воспринимались как угроза, не следили столь внимательно, признал министр окружающей среды земли Рейнланд-Пфальц.

Хотя паводковые воды во многих районах уже отступили, власти по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности.

В эти выходные метеорологическая служба Германии также выпустила предупреждения о плохой погоде на юго-востоке Баварии, где ожидается наводнение на Дунае. В регионе Верхняя Бавария из-за проливных дождей были затоплены подвалы и дороги.

Не только Германия

Постоянный проливной дождь в течение ночи на воскресенье вызвал наводнения на юге Германии и в соседней Австрии, в результате чего на немецкой стороне границы погиб один человек.

Тем временем в австрийской земле Зальцбург оказался затопленным один из городов, и спасателям пришлось эвакуировать его жителей. По данным пожарных служб, в Вене в течение часа в субботу вечером выпало больше осадков, чем за предыдущие семь недель.

В Бельгии особенно пострадали четыре провинции. Премьер-министр Александр Де Кро объявил 20 июля национальным днем ​​траура. Он сказал, что наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере 27 бельгийцев, могут быть "самыми катастрофическими из когда-либо виденных нашей страной".

В Нидерландах тысячи людей покинули свои дома в провинции Лимбург, так как вода прорвалась через дамбу. В Маастрихте и близлежащих городах вода отступила и в пятницу жители смогли вернуться в свои дома.

В Швейцарии озера и реки также налились после проливных дождей. Река Аре, протекающая через столицу Швейцарии Берн, вышла из берегов. Жителям Базеля рекомендовали держаться подальше от реки Рейн, наводнение также произошло на Фирвальдштетском озере (также известном как Люцернское).

Вопросы к властям

После трагедии в адрес властей Германии начала звучать критика, что они не сделали достаточно для подготовки к участившимся экстремальным погодным условиям, вызванным изменением климата. Эксперты утверждают, что глобальное потепление увеличивает вероятность проливных дождей. С начала индустриальной эры средняя температура в мире уже повысилась примерно на 1,2 °C.

Канцлер Ангела Меркель собирается посетить районы западной Германии, пострадавшие от наводнения. Армин Лашет, премьер земли Северный Рейн-Вестфалия и преемник Меркель на посту лидера правящей партии ХДС пообещал быстро предоставить финансовую помощь пострадавшим. "Мы сделаем все возможное для того, чтобы все восстановить", - сказал он.

Многие в соцсетях раскритиковали Лашета за то, что в момент, когда президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выражал сочувствие жертвам наводнения, он смеялся и шутил с коллегами.

Позже Лашет написал в "Твиттере", что сожалеет о своем поведении, но его уже поспешили осудить. "Лашет смеется, а страна плачет", - гласит заголовок сайте газеты Bild.

Катастрофа сделала вопрос об изменении климата еще более важным в политической жизни страны. Всего через несколько месяцев в стране состоятся всеобщие выборы.

В опросах сохраняет лидерство Христианско-демократический союз Германии (ХДС), однако Лашет, преемник Ангелы Меркель, не известен интересом к проблем экологии - он поддерживает добычу угля и автомобильную промышленность. Влиятельный еженедельник Zeit описывал его как "сторонника политики "бегства от реальности".

Главным конкурентом ХДС на этих выборах считается немецкая партия Зеленых и ее лидер Анналена Бербок, которая ставит вопрос изменения климата на первое место.