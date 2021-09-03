Наводнение в Нью-Йорке привело к человеческим жертвам

Чрезвычайное положение в Нью-Йорке из-за наводнения
Обрушившийся на США несколькими днями ранее ураган "Ида" привел в Нью-Йорке и окрестностях к сильнейшим за историю города ливням и сильным наводнениям. Дороги и жилые дома местами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу, в аэропортах города были отменены сотни рейсов.
Мэр мегаполиса вечером 1 сентября объявил в городе чрезвычайное положение. Режим ЧС из-за последствий урагана "Ида" был введен и в штате Нью-Йорк.
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