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Минимум 44 человека погибли в Нью-Йорке и окрестностях в ходе сильного наводнения, вызванного ураганом "Ида". В самом мегаполисе разгул стихии унес жизни 9 человек, сообщил мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции в четверг, 2 сентября. Еще четыре человека стали жертвами наводнений в городе Элизабет в соседнем штате Нью-Джерси.
Наводнение в Нью-Йорке привело к человеческим жертвам
© AFP / Scanpix

Чрезвычайное положение в Нью-Йорке из-за наводнения

Обрушившийся на США несколькими днями ранее ураган "Ида" привел в Нью-Йорке и окрестностях к сильнейшим за историю города ливням и сильным наводнениям. Дороги и жилые дома местами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу, в аэропортах города были отменены сотни рейсов.

Мэр мегаполиса вечером 1 сентября объявил в городе чрезвычайное положение. Режим ЧС из-за последствий урагана "Ида" был введен и в штате Нью-Йорк.

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Deutsche Welle

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