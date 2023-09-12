Наводнение в Ливии: 2000 погибших и 10 000 пропавших без вести

Тамер Рамадан, представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Ливии, на брифинге в Женеве назвал число погибших огромным. Борьба с наводнением, по его словам, "выходит за рамки возможностей правительства, общества и народа", и для того, чтобы справиться с его последствиями, потребуется международная помощь.
Министр здравоохранения администрации, контролирующей восток Ливии, заявил, что подтверждена смерть более 3000 человек. "Число пропавших без вести исчисляется тысячами, а число погибших, как ожидается, достигнет 10 000", — заявил Осман Абдель Джалиль телеканалу "Аль-Массар".
В Дерне были смыты целые кварталы. На кладбище скопилось более 700 тел, ожидающих опознания, а местные представители здравоохранения заявили, что тысячи человек пропали без вести.
"Ситуация в городе Дерна становится все более трагичной, окончательных статистических данных о количестве жертв нет, — сказал Джалиль. — Многие районы пока недоступны".
Хикем Абу Шкиуат, министр гражданской авиации в непризнанном правительстве восточной Ливии, заявил, что ситуация в Дерне катастрофическая. "Тела лежат повсюду — в море, в долинах, под зданиями, — сказал Шкиуат агентству Reuters по телефону после посещения города. — Я не преувеличиваю, когда говорю, что 25% города исчезла. Многие, многие здания рухнули".
"Окончательные потери будут очень, очень большими", — добавил он.
Специалисты и ранее предупреждали, что плотины могут прорваться. Но когда это произошло, жителей Дерны никто не уведомил.
На видео, распространенном в соцсетях, видно, как люди молили о помощи и кричали, когда мутная вода затопила их дома. На другом видео видно, как потоки сметают машины на улицах, превратившихся в реки.
Один житель Дерны, Хузайфа аль-Хасади, рассказал телеканалу "Аль-Хурра", что одним из отягчающих обстоятельств трагедии стал рельеф местности: "Глубина некоторых долин, в которых собирается вода, порядка 400 метров. Поэтому, когда плотина прорвалась, вода вырвалась как атомная бомба, и восемь мостов и жилых домов полностью рухнули".
Ливия разделена между двумя враждующими администрациями после восстания, в результате которого в 2011 году был свергнут Муаммар Каддафи.
Ни признанное, ни непризнанное правительства не вкладывали средства в поддержку и ремонт инфраструктуры, чем и могу объясняться катастрофические последствия наводнения.
На прошлой неделе этот шторм ударил по Греции, Турции и Болгарии, в результате чего погибло более десяти человек.
Этим летом южная часть Европы пережила сразу несколько экстремальных погодных событий, в том числе рекордную жару и пожары.
Без влияния человека события этого лета считались бы чрезвычайно редкими, считают авторы исследования World Weather Attribution, среди которых — ученые из разных стран мира, изучающие роль, которую изменение климата играет в широком распространении экстремальных погодных условий.
Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Ливии Усама Али заявил: "Вся вода направилась в район недалеко от Дерны, который представляет собой гористую прибрежную зону… Дома в долинах, находившиеся на линии затопления, были снесены сильными потоками мутной воды, в который неслись затопленные автомобили и мусор".
"Погодные условия не были хорошо изучены, и не было проведено эвакуации семей, которые могли оказаться на пути шторма и в долинах", — сказал он.
Кроме Дерны, также пострадали города Бенгази, Сус и Аль-Мадж на востоке страны.
Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии.
Власти на востоке Ливии ввели комендантский час, а школы и магазины приказали закрыть.