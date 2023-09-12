Наводнение в Ливии: 2000 погибших и 10 000 пропавших без вести

Тамер Рамадан, представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Ливии, на брифинге в Женеве назвал число погибших огромным. Борьба с наводнением, по его словам, "выходит за рамки возможностей правительства, общества и народа", и для того, чтобы справиться с его последствиями, потребуется международная помощь.

Министр здравоохранения администрации, контролирующей восток Ливии, заявил, что подтверждена смерть более 3000 человек. "Число пропавших без вести исчисляется тысячами, а число погибших, как ожидается, достигнет 10 000", — заявил Осман Абдель Джалиль телеканалу "Аль-Массар".

В Дерне были смыты целые кварталы. На кладбище скопилось более 700 тел, ожидающих опознания, а местные представители здравоохранения заявили, что тысячи человек пропали без вести.

"Ситуация в городе Дерна становится все более трагичной, окончательных статистических данных о количестве жертв нет, — сказал Джалиль. — Многие районы пока недоступны".