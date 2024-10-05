Наводнение в Боснии и Герцеговине: погибли 16 человек

В Боснии и Герцеговине спасатели ищут пропавших без вести в результате сильного наводнения в южных районах страны. В субботу, 5 октября, власти скорректировали число жертв с 18 до 16. Некоторые случаи гибели были зарегистрированы ошибочно, заявил премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины Нермин Никшич в эфире государственного телевидения BHRT.

Среди погибших - один младенец. Не менее 10 человек числятся пропавшими без вести. Десятки человек пострадали. В районе катастрофы смыты километры дорог, разрушен почти все мосты, снесены линии электропередачи и телефонные линии, заявили спасатели в региональном телеэфире.

Эпицентр катастрофы - Ябланица