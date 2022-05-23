Байден отмечает, что президент Украины вдохновил и объединил "страны свободного мира" и рассуждает именно о Западе, а Навальный предметно высказался о российском президенте. Текст, написанный Навальным из колонии, получился почти в два раза длиннее.

Что написал Байден



"Когда Владимир Путин начал жестокую войну против Украины и украинцы нуждались в лидере, слова Владимира Зеленского эхом разнеслись по всему миру: "Президент здесь".В лице Зеленского народ Украины обрел лидера, достойного его храбрости и стойкости, поскольку граждане по всей стране — владельцы магазинов и солдаты, портные и водители грузовиков — сражаются за свои дома и свободу. Каждый раз, когда мы разговариваем, я слышу в голосе Зеленского непреклонную решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед народом и ежедневно исполняет обязанность вести свою нацию в этот темный и трудный час.Нации свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, стали более сплоченными, более решительными и более целеустремленными, чем когда-либо за последнее время. При поддержке США, наших союзников и партнеров он оставил свой след в истории и доказал всему миру, что Украина выстоит, а ее народ в итоге придет к демократическому будущему, которого он так долго желал".



Что написал Навальный



"Возможно, истинное призвание Владимира Путина — преподавать уроки всем, от мировых лидеров и экспертов до простых людей. В 2022 году он в этом особенно преуспел.

Он снова напомнил нам, что путь, который начинается с "небольших фальсификаций" на выборах, всегда приводит к диктатуре. А диктатуры всегда приводят к войне. И этот урок нельзя забывать.

Мировые лидеры годами лицемерно говорили о "прагматичном подходе" и преимуществах международной торговли. Поступая таким образом, они позволяли себе извлекать выгоду из российской нефти и газа, в то время как власть Путина становилась все сильнее. Эта война обойдется в сотни раз дороже, чем те выгодные нефтегазовые контракты, подписание которых раньше отмечали шампанским.

Путин напомнил нам всем об "утином тесте": если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то, скорее всего, это утка.

В данном случае следует применять ту же логику: если кто-то уничтожает независимые СМИ, организует политические убийства и придерживается своих имперских убеждений, то он безумец, способный устроить кровавую бойню в центре Европы в 21 веке. И вам действительно не следует обнимать его на международных форумах.

Прямо сейчас Путин нам также преподает урок того, как обнулить все экономические успехи страны, достигнутые за 20 лет.

Однако сейчас встает главный вопрос: как остановить злобного безумца с армией, ядерным оружием и страной, имеющий статус постоянного члена в Совете безопасности ООН. И на этот вопрос еще предстоит дать ответ. И мы — те, кто должен сделать это".