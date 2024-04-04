Навальному посмертно присуждена Дрезденская премия мира

Дрезденская премия мира ежегодно присуждается лицам, внесшим выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания. Среди предыдущих лауреатов - бывший президент СССР Михаил Горбачев, израильский пианист и дирижер Даниэль Баренбойм, американский документальный фотограф Джеймс Нахтвей, а также военный аналитик и разоблачитель Дэниел Эллсберг.
Смерть Алексея Навального
Федеральная служба исполнения наказаний 16 февраля сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Тремя годами ранее Навальный вернулся в Россию из Германии, где прошел лечение после отравления ядом "Новичок". Вернувшись на родину, политик был арестован и приговорен в общей сложности к 19 годам тюрьмы.
Гибель политика вызвала шок и возмущение сторонников свободы и демократии во многих странах мира. Они убеждены, что ответственность за смерть оппозиционера лежит на властях РФ.
Алексей Навальный был похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта, проститься с ним пришли тысячи человек. Импровизированные мемориалы политику со дня его смерти появлялись у памятников жертв политических репрессий и других знаковых мест в городах России, а также у российских дипломатических представительств в разных странах.