Навальному посмертно присуждена Дрезденская премия мира

Алексей Навальный был похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта, проститься с ним пришли тысячи человек. Импровизированные мемориалы политику со дня его смерти появлялись у памятников жертв политических репрессий и других знаковых мест в городах России, а также у российских дипломатических представительств в разных странах.