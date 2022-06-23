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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Financial Times раскритиковала оборонные планы НАТО. По словам Каллас, НАТО исходит из того, что в случае нападения Эстония может до полугода находиться под оккупацией, прежде чем союзники освободят ее.
Kaja Kallas
Kaja Kallas
© Sipa / Scanpix

"Это означало бы полное уничтожение нашей страны и нашей культуры", — заявила премьер Эстонии, приведя в пример ущерб, который был нанесен Украине за 120 дней.

План обороны НАТО не предполагает защиты Эстонии с первого дня войны. Каллас заявила, что сдерживание просто не сработает, если у России будет перспектива оккупировать Эстонию. Эстония, по словам Каллас, хочет, чтобы присутствие союзников было более масштабным. Каждой стране Балтии необходима на месте дивизия, то есть несколько тысяч человек, утверждает она. Германия при этом говорит о бригадах, а не о дивизиях, а также о том, что военная помощь Балтии могла бы предполагать не постоянное присутствие, а быстрое реагирование в случае необходимости.

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В каждой из стран Балтии постоянно базируются около полутора тысяч военных НАТО. Существующая концепция обороны предполагает размещение таких сил для первой реакции на нападение и подготовку к прибытию дополнительных подкреплений. Тот факт, что боевые группы представляли разные страны, по плану, должен быть фактором сдерживания, поскольку в случае нападения будут затронуты военные из других стран НАТО, описывает Bloomberg концепцию "натянутой проволоки" (tripwire).

Перед грядущим саммитом НАТО в Мадриде страны Балтии настаивают, что эта концепция устарела после российского вторжения в Украину, пишут FT и Bloomberg. "Теперь все видят, что эта концепция натянутой проволоки на самом деле не работает", — сказала Каллас. Страны Балтии призывают изменить ее на стратегию, в которой НАТО стремится защищать каждый дюйм территории с первого дня. Премьер Эстонии также попросила отправить в Латвию, Литву и Эстонию дивизии войск численностью от 20 000 до 25 000 солдат НАТО, пишет FT.

Заявления Каллас внутри Эстонии были восприняты неоднозначно. Так, бывший министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что публичная критика НАТО в СМИ неприемлема. Она полагает, что заявление премьера было слишком подробным: Каллас обнародовала информацию, связанную с засекреченными планами. Лийметс добавила, что увеличение вклада НАТО в развитие и обеспечение обороноспособности Эстонии, безусловно, следует приветствовать, но раскрытие оборонных планов альянса — не самый лучший выход.

Президент Эстонии Алар Карис заявил Delfi, что видит в словах Калас не запугивание, а беспокойство за страну. Карис отметил, что в ситуации, когда Россия ведет войну против Украины, НАТО также пересматривает свои оборонные планы. О них мы услышим на саммите НАТО. Нужно следить, что именно изменится".

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