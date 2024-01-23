НАТО заключила миллиардный контракт на поставку боеприпасов

Снаряды этого калибра используют, в частности, французские гаубицы Caesar и немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze (PhZ) 2000. И те, и другие поставлены странами НАТО ВСУ для отражения российской агрессии.

Столтенберг указал, что боеприпасы необходимы как для отправки в Украину, так и для пополнения опустевших арсеналов стран - членов Североатлантического альянса. Контракт с производителями подписало агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA). Обе компании должны произвести около 220 000 снарядов. Первые из них, по словам директора NSPA Стейси Каммингс, будут выпущены через два года.