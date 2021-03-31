НАТО зафиксировала необычно высокую активность военных самолетов РФ

У границ зоны ответственности НАТО зафиксирована необычно высокая активность российских военных самолетов. В северной части Атлантики, над Черным и Балтийским морями 29 марта менее чем за шесть часов было идентифицировано шесть различных групп бомбардировщиков и истребителей из России. НАТО пришлось десять раз поднимать боевые самолеты для перехвата машин ВВС России и наблюдения за ними, сообщил Североатлантический альянс в среду, 31 марта.

Среди идентифицированных самолетов были, в частности, сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 и стратегические бомбардировщики Ту-95. В их перехвате участвовали пилоты из Норвегии, Великобритании, Бельгии, Турции, Румынии, Болгарии и Италии. В альянсе отметили, что, несмотря на необычно высокую активность, ни один из российских самолетов не вторгся в воздушное пространство НАТО. Россия пока не прокомментировала эти сообщения.

Самолеты НАТО ежегодно совершают сотни вылетов для идентификации и наблюдения за российскими самолетами, находящимися в международном воздушном пространстве.