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НАТО встала на сторону Чехии в дипломатическом конфликте с Россией. Союзники Праги по Североатлантическому альянсу выражают "глубокую озабоченность дестабилизирующими действиями России, которые продолжаются в евроатлантическом пространстве", в том числе на территории стран НАТО, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации в четверг, 22 апреля.
NATO
NATO
© AFP / Scanpix

Альянс заверяет Чехию в "полной солидарности" с ее позицией. Заявление последовало после того, как глава чешского МИДа Якуб Кулганек проинформировал НАТО о возникшем недавно конфликте с Россией, отмечается в документе.

Прага и Москва обменялись высылкой дипломатов


Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Чешские ведомства идентифицировали двух сотрудников спецслужб России, подозреваемых в причастности к взрывам, — речь идет о тех же лицах, которых до сих пор разыскивает Великобритания в связи с использованием запрещенного вещества типа "Новичок" в Солсбери в 2018 году, отмечается в заявлении НАТО.

Представитель Кремля назвал выдвинутые Прагой обвинения беспочвенными. Чехия выслала из страны 18 россиян, в ответ Москва выслала 20 чехов. Якуб Кулганек вручил послу РФ в Праге Александру Змеевскому ноту протеста. Наблюдатели расценили происходящее как самый глубокий кризис в отношениях между Чехией и Россией за многие десятилетия. Этот конфликт разрастается менее чем за полгода до парламентских выборов в Чехии.

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Deutsche Welle
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