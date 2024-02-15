НАТО видит последствия на фронте в Украине из-за отсутствия помощи США

“Мы уже видим последствия того, что США не смогли принять решение, но я ожидаю, что США смогут принять решение”, - отметил он.

“Если мы позволим президенту Путину победить, это будет не только плохо для украинцев, это будет трагедия для украинцев, но это будет опасно для нас. Это сделает мир еще более опасным для нас и сделает нас более уязвимыми”, - сказал генсек НАТО.