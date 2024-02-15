НАТО видит последствия на фронте в Украине из-за отсутствия помощи США

 
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Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что последствия отсутствия помощи Украине со стороны США уже видны на поле боя. Об этом он заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

“Мы уже видим последствия того, что США не смогли принять решение, но я ожидаю, что США смогут принять решение”, - отметил он.

Столтенберг сказал, ожидает, что американские законодатели одобрят законопроект, который предполагает 60 млрд долларов помощи Украине.

“Если мы позволим президенту Путину победить, это будет не только плохо для украинцев, это будет трагедия для украинцев, но это будет опасно для нас. Это сделает мир еще более опасным для нас и сделает нас более уязвимыми”, - сказал генсек НАТО.

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