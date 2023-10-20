НАТО усиливает патрулирование Балтики после повреждений подводных кабелей и трубопроводов

«Усиленные меры включают в себя дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе морских патрульных самолетов, самолетов НАТО AWACS и дронов. Флот из четырех минных тральщиков Н/АТО также направляется в эту зону», — сказано в заявлении.
8 октября были повреждены газопровод и кабель связи, проложенные по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией. 17 октября Швеция сообщила, что примерно в то же время был поврежден еще один кабель, связывающий страну с Эстонией. Таллинн расследует повреждения обоих кабелей; газопровод BalticConnector был поврежден в финской исключительной экономической зоне, поэтому этим расследованием занимается Хельсинки.
Расследование еще не завершено, но во всех странах неофициально не скрывают, что главное подозрение падает на Россию. То, что официально ее еще никто не обвинял, не помешало Владимиру Путину на этой неделе заявить, что эта версия «чушь собачья».