Ранее в пятницу на встрече западных союзников на авиабазе США Рамштайн в Германии не удалось достичь соглашения о поставке немецких танков «Леопард-2» в Украину, однако министр обороны Польши выразил оптимизм в отношении того, что эти усилия увенчаются успехом.
«Это суверенное решение суверенного государства, каковым является Германия», – заявил голландец Роб Бауэр, выступая на пресс-конференции в Лиссабоне. Он добавил, что также важно обсудить поставки других вооружений, запрошенных Украиной.
«Передача [вооружений] сейчас стоит денег, но цена для всех нас будет намного выше, если Россия выиграет войну в Украине. Нам нужно серьезно посмотреть на то, что Украина требует, и, если возможно, дать им то, что они просят», - сказал он, добавив, что это нужно сделать своевременно.
Бауэр сообщил журналистам, что война идет не очень хорошо для Москвы, поскольку «ни одна из их стратегических целей пока не была достигнута».
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