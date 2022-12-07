Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условий для мирного урегулирования войны в Украине "сейчас нет", поэтому западные союзники должны продолжать поставлять Украине оружие.

"Условий (для дипломатического решения) сейчас нет", — сказал он, добавив, что Россия не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны.

"Чем больше мы хотим мирного решения, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине", - заявил Столтенберг.

Также генсек НАТО объяснил, что Россия пытается "заморозить" войну, прежде чем "начать более масштабное наступление весной"

"Теперь у Украины есть импульс", - сказал Столтенберг, добавив, что в столицах стран НАТО "постоянно обдумывают, какие системы (вооружения) мы хотим поставить" Киеву.

Война в Украине зимой – прогнозы

Американская разведка прогнозирует снижение темпов боев в зимний период. По словам директора Национальной разведки США Аврил Хейнс, и украинские, и российские военные попытаются провести переоснащение и пополнить запасы для подготовки к контрнаступлению после зимы.

Также в США считают, что Россия сосредоточится на ударах по критической инфраструктуре, чтобы "заморозить" Украину и подорвать "боевой дух" в тылу.

Напротив, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отмечает одно важное преимущество ВСУ перед ВС РФ – обмундирование. Украинское командование это может использовать, запутав врага.

Вместе с тем, как пишет The Guardian, подвоз боеприпасов на передовую замедлится из-за погодных условий.

Скептические настроения не подорвали военную поддержку Западом Украины. На седьмом заседании "Рамштайна" было принято решение помочь ВСУ с оружием, чтобы "не сбавлять темпы" в наступлениях.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что зима - на стороне украинской армии, оскольку она будет лучше оснащенной, чем российская, и продолжит подрывать российские пути обеспечения.

По мнению аналитиков Института изучения войны, зимой условия для ведения боев "будут гораздо более благоприятные для Киева, чем для Москвы", поэтому западные союзники должны этим воспользоваться.