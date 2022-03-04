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"Мы видели применение Россией в Украине кассетных бомб и другого оружия, которое нарушает международное право", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
НАТО: Россия применяет запрещенные кассетные бомбы в Украине
© Reuters / Scanpix

Кассетная бомба — это собой снаряд, который сбрасывается с воздуха или запускается с земли. Он разрывается в воздухе, выпуская десятки, а иногда и сотни более мелких бомб, способных покрыть территорию размером в несколько футбольных полей, пишет Русская служба Би-би-си.

Это означает, что все, кто находится на этой территории, включая мирных жителей, рискуют погибнуть или получить травмы. Иногда такие бомбы не взрываются сразу, что позволяет им убивать или калечить людей спустя долгое время после окончания конфликта.

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Международная конвенция, запрещающая применение кассетных бомб, вступила в силу 1 августа 2010 года. Россия, Украина, США, Китай и ряд других стран не подписали ее.

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