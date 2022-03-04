НАТО: Россия применяет запрещенные кассетные бомбы в Украине

Кассетная бомба — это собой снаряд, который сбрасывается с воздуха или запускается с земли. Он разрывается в воздухе, выпуская десятки, а иногда и сотни более мелких бомб, способных покрыть территорию размером в несколько футбольных полей, пишет Русская служба Би-би-си.
Это означает, что все, кто находится на этой территории, включая мирных жителей, рискуют погибнуть или получить травмы. Иногда такие бомбы не взрываются сразу, что позволяет им убивать или калечить людей спустя долгое время после окончания конфликта.
Россия заявляет, что использует только "высокоточное вооружение".
Международная конвенция, запрещающая применение кассетных бомб, вступила в силу 1 августа 2010 года. Россия, Украина, США, Китай и ряд других стран не подписали ее.
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