НАТО резко осудила нападение ХАМАС на Израиль

НАТО резко осуждает "террористические атаки" радикального исламистского движения ХАМАС против Израиля, являющегося партнером Североатлантического альянса. Такое заявление обнародовал официальный представитель НАТО Дилан Уайт в соцсети X в субботу, 7 октября.

"Наши мысли сейчас с жертвами и всеми пострадавшими. Терроризм - это фундаментальная угроза свободным обществам, и у Израиля есть право защищать себя", - говорится в сообщении.

Реакция Японии на атаки ХАМАС против Израиля

Аналогичное заявление опубликовал в тот же день на своем сайте МИД Японии. В документе указано, что Токио "самым резким образом осуждает" атаки ХАМАС на территорию Израиля и призывает все стороны конфликта "к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить дальнейший ущерб".

"Я хотела бы выразить соболезнования семьям жертв и глубокое сочувствие - пострадавшим", - отметила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.