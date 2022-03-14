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В учениях Cold Response участвуют несколько десятков тысяч солдат из 27 стран. Маневры были запланированы еще задолго до российского вторжения в Украину.
НАТО проводит крупные маневры на фоне войны России в Украине
© Scanpix

НАТО на фоне российского вторжения в Украину в понедельник, 14 марта, начинает в Норвегии свои крупнейшие в этом году военные учения. В маневрах Cold Response, которые продлятся до 1 апреля, задействованы около 30 тысяч солдат, 200 самолетов и 50 кораблей из 27 стран. Учения проводятся на воде, в воздухе и на суше, отрабатывается оборона Норвегии в тяжелых климатических условиях.

Учения проходят в нескольких сотнях километров от границы России. Они были запланированы еще задолго до того, как Москва развязала войну против Украины. По заявлению НАТО, альянс подробно проинформировал Россию о предстоящих маневрах и приглашал ее прислать на них своих наблюдателей, но Россия отказалась.

В учениях Cold Response участвуют также соседствующие с Норвегией тесные партнеры НАТО Швеция и Финляндия. От Германии в маневрах принимает участие корабль бундесвера Berlin с командой в 200 человек.

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